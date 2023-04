LIIA HÄNNI | Toimuv on ilmekas näide ühise vastutustunde puudumisest, millest on kujunenud Eesti poliitilise süsteemi endeemiline häda

Alanud on opositsiooni kuldaeg. Koalitsioonileppes seisab kirjas terve rida „rahvavaenulikke“ plaane tõsta makse ja seadustada samasooliste paarielu, mida siiani on õnnestunud blokeerida. Toimuv on ilmekas näide ühise vastutustunde puudumisest, millest on kujunenud Eesti poliitilise süsteemi endeemiline häda. Riigi jätkusuutlikule arengule on see ohtlik.