MAIRE AUNASTE | Mina, pensionär, ei ole ühiskonnale enam vajalik ja mu 25 aastat noorem tütar täpselt samamoodi

Tore, kui oma ala spetsialist leiab tööpakkumisi tänu sellele, et ta on teistest parem. Või teistest vajalikum. Kurgus hakkab aga tööle vinguviiul mõeldes sellele, et tuhanded haritud eestlased ei leia tööd vaatamata sellele, et nad otsivad seda kuude, kui mitte aastate kaupa. Et kas on ikka nii, et ühed on kümnekordselt paremad kui teised?