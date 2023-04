Neli nippi häbematult erootilise õhtu veetmiseks

Ehkki peeniserõngaste enamlevinud eesmärk on pikendada ja intensiivistada erektsiooni ja pakkuda sügavamaid orgasme, pole rõngad sugugi ainult meestele mõeldud. Vibratsiooniga peeniserõngaid saab suurepäraselt kasutada ka mõnusa minivibraatorina. Pista sõrmed aasast läbi ja kasuta mehele massaaži tehes või stimuleeri kliitorit, nibusid ja kõiki teisi keha erogeenseid piirkondi. Nauding on garanteeritud.

Näiteks Nagaline kliitorit stimuleeriv peeniserõngas on ideaalne variant pakkumaks vaheldust ja pingete vabastust nii temale kui temakesele. Kui oled minimalistlike toodete eelistaja, siis on just see peeniserõngas sinule kiiduväärt valik, sest see on tagasihoidlik ja värvitu. Selle rõnga nagad embavad hästi mõnusalt vahekorra ajal kliitorit ja tekitavad sinna super vaakumi – eriti, kui oled kasutanud head libestit.

Lustliku meeleolu loomine ei pea käima üksnes vibreerivate lelude toel. Olgugi, et see on enneolematult särtsakas ja kiire viis mõtted ühele lainele saada... Mängulist olemist on võimalik luua ka tavaliste peeniserõngastega, mille eesmärk on sama – meespoole erutust pikendada ja intensiivistada. See on ka üks soodsamaid viise hoida oma voodielu lõbusana. Ja lõbusana hoidmine on oluline! Kui suhe muutub igavaks ja üksluiseks, siis kaob ka ühine keel ja meel.

Foto : kirg.ee

Pesu seljas, vibraator padja all – mis edasi?

Naistena teame, et pelgalt seksikast pesust ja vibraatoritest häbematult erootilise õhtu loomiseks ei piisa. Mehed armastavad silmadega ja nende jaoks on õhtu juba korda läinud, kui naisel on seksikas pesu seljas. Aga naised armastavad lisaks kaunitele sõnadele, ka õhkkonda, kus on meeldivad lõhnad ja maitsed. Kas pole?

Vibraatoriga mängimise ajal võta kasutusele libestid, millel on mitu eesmärki. Tähtsaim on neist loomulikult vahekorra pehme ja niiskena hoidmine. Aga libestid on ka meeliköitva aroomi ja maitsega, mille kasutamisel õnnehormoone verre paiskub ja kehavõlusid veel meeldivam nautida on.