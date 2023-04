Politsei otsib Ida-Virumaal kadunud 43aastast Erkkit

Murelikud lähedased andsid politseile teada, et 2. aprillist alates ei ole nad ühendust saanud 43aastase Erkkiga. Mehe telefon on välja lülitatud ning viimatine kontakt Erkkiga oli tuttavatel siis, mil ta saatis neile foto Jõhvi rongijaamast. Väidetavalt suundunud Erkki sealt Narva.

Politsei kontrollib hetkel rongijaama kaameraid tuvastamaks, kas ja millises suunas ta liikus. Teada on, et Erkki võib liikuda nii Jõhvi kui ka Narva piirkonnas. Kontrollitud on ka haiglaid, seal mees ei viibi.