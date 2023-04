Põgenikud jäävad koduta? Tallink prahib neid majutava laeva Kanada firmale

„Viimase kolme aastaga on senisest veelgi selgemaks saanud see, et meie laevade prahtimine oli ja on ka edaspidi oluline osa meie äritegevusest. Põhjuseid laevade pikaajaliseks väljaprahtimiseks on mitmeid ja see on kombinatsioon jätkuvast majanduse ebakindlusest, tarbijakindluse madalatest näitajatest, kulude kasvu märkimisväärsest survest ja paljust muust, sealhulgas kindlasti ka hiljutised nõudmised uue palgakokkuleppe osas, reisijate turu aeglasem taastumine ja üldiselt väiksem nõudlus,“ kommenteeris laeva Isabelle prahtimist Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.