15 PUNKTI: kuidas uus võimuliit mõjutab sinu elu? Peretoetused langevad, maale viiakse pakiautomaadid ning laenuorjusesse sattumine muutub keerulisemaks

Osapooled ei olnud veel koalitsioonilepet allkirjastanudki, kui suutsid esimest korda ämbrisse astuda. Miskipärast jäi nii läbirääkijate kui meedia sõnumitest kõlama, et muude maksude kõrval tõuseb 2025. aastal ka tulumaks. Tõsi, senine 20protsendine tulumaks asendub 22protsendisega, kuid samal ajal kaob ka maksuküür ning edaspidi on kõikidele tulumaksuvaba 700 eurot kuus.

Reaalsuses tähendab see, et vähem raha hakkavad kätte saama ainult need, kelle kuupalk ületab 8000 eurot. Kõikide teiste tulumaksukoormus väheneb. Kel rohkem, kel vähem. Kõige rohkem – üle 100 euro kuus – võidavad need, kelle palk jääb 2000 ja 2500 euro vahele. Kõige vähem – vaid mõned eurod kuus – saavad lisaraha need, kelle palk on alla 1200 euro.