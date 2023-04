Eesti 200 parlamendifraktsiooni esimeheks sai Marek Reinaas, sotside fraktsiooni hakkab juhtima Jevgeni Ossinovski. Isamaa fraktsiooni juhib Helir-Valdor Seeder

„Järgmised neli aastat on Riigikogu peamiseks ülesandeks tagada Eesti riigi, rahva, kultuuri ja keele püsimine läbi aegade, nii nagu on kirjas meie põhiseaduses. See tähendab, et lisaks riigikaitsesse panustamisele tuleb töötada selle nimel, et luua tingimused ja võimalused demograafilisest kriisist väljumiseks, inimeste toimetuleku parandamiseks ning majanduse konkurentsivõime suurendamiseks,“ sõnas Seeder. „Perepoliitika mõjud avalduvad alles aastate, isegi aastakümnete pärast ja seetõttu on poliitikute kohustus üle Riigikogu koosseisude pakkuda meie peredele kindlust, et keegi ei lähe enda poliitiliste huvide nimel nende seisu halvendama.“