„JÄRGMINE PEATUS“ | Tusheti piirkond Gruusias: BBC väidab, et sinna muinasjutumaale viib maailma ohtlikem tee!

Ainus tee, mida mööda Tushetisse saab, on avatud ainult neli kuud aastas. Ülejäänud perioodil saab sinna liikuda vaid helikopteriga. Kasutades neid nelja kuud aastas, mil tee on avatud, tasub aga kindlasti palgata kohalik autojuht, sest tee on karm. BBC on nimetanud selle isegi maailma kõige ohtlikumaks sõiduteeks.