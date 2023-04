FOTOD KOHTUST |Transsoolise naise tapmisprotsess: Kirill kohtus jamaikalannaga baaris, pidu jätkus korteris

Harju maakohtus algas tapmisprotsess, mille keskne asjaosaline on 24aastane Kirill Lukin. Istungite jooksul peaks selgeks saama, mis viis noore mehe nii kaugele, et ta tappis 37aastase jamaikalanna. Lukini motiivist ei ole seniajani avalikkusele midagi teada. Eelistungil ütles tema kaitsja vandeadvokaat Vladimir Sadekov, et eriliselt tähtis on Lukini taust ja varasem käekäik. „Räägite, et isik sooritas raske kuritöö. Aga miks? Kas selle kohta pole huvi?“ tõstatas Sadekov veebruaris toimunud eelistungil küsimuse.