FOTOD KOHTUST | BRUTAALSE TAPMISE PROTSESS: Kirill kohtus transsoolise jamaikalannaga baaris, pidu jätkus korteris

Eelistungil ütles Lukini kaitsja vandeadvokaat Vladimir Sadekov, et eriliselt tähtis on Lukini taust ja varasem käekäik. „Räägite, et isik sooritas raske kuritöö. Aga miks? Kas selle kohta pole huvi?“ tõstatas Sadekov veebruaris toimunud eelistungil küsimuse.