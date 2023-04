Johanna-Maria Lehtme loobub Slava Ukraini juhatuse liikme palgast

„Esmaspäeval algab uus nädal ja uus etapp elus, minust saab Eesti Vabariigi Riigikogu liige. See on suur au, esmajoones aga suur vastutus,“ kirjutas Lehtme sotsiaalmeedias ja tänas kõiki oma valijaid.

Ta lisas, et jätkab MTÜ Slava Ukraini juhatuse liikmena nii palju kui see riigikogu töö kõrvalt võimalik on. „Oma senisest netopalgast, 1542,60 eurot, loobun,“ kinnitas ta.