OTSEBLOGI | PISARAIS TAASKOHTUMINE: Hersoni ja Harkivi piirkonnast röövitud lapsed pääsesid tagasi perede juurde

Pühapäev, 9. aprill. Käimas on sõja 410. päev. Satelliidipiltidel märgati meeletult pikka kraavi, mida venelased on Zaporižja piirkonnas kaevanud. Kraav on väidetavalt suisa 70 kilomeetrit pikk. Venemaalt pääses tagasi kodumaale vähemalt 30 last.