GALERII | Kristlased käisid suurel reedel läbi ristitee rännaku

Suurel Reedel tulevad kristlased erinevatest kirikutest taas kokku, et üheskoos käia ristitee rännakut. Tallinna Jaani kirikust kulgeb ristitee oma traditsiooniliste peatustega Vabaduse väljakul, Peeter-Pauli katedraali eesõues, Oleviste kirikus ja Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. Suur Reede on Jeesuse kannatustee ja surmapäeva mälestamine ja sellel teel kaasaskäimine. Ristitee14 peatust kõnelevad kannatusest, hoolivusest, lohutusest, valust, surmast ja lootusest. Selle aasta Ristitee peatuste mõtisklused on kirjutanud peapiiskop Urmas Viilma. Foto : Remo Tõnismäe