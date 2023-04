FOTOD JA VIDEO | Loe täismahus! Uus valitsus tutvustas koalitsioonilepingut. Läänemets: ambitsioon on "palgavaesus prügikasti"

Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles, et tuleb teha kõik selleks, et tagada julgeolek. Kaitsekulud tõusevad 3% sisemajanduse kogutoodangust. Valitsus otsib eelarves veel kärpeid, kus kokku hoida.

Kallas ütles, et majanduskasv saab tulla rohereformidest. „Eesti on väike, aga me oleme korduvalt näidanud, et me saame olla kiired.“