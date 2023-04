13 KEVADIST HETKE: Kes jäi võimuläbirääkimistel eimidagiütlevaks, kes oli seekord suurim jonnipunn ning keda ei lubata ministriks?

Pika plaani lembelaulikuid koondav Eesti 200 kirjutab end rasvaselt poliitfolkloori sellega, et nad ei tea ise ka, mida tegelikult tahavad. Võimukoridorides on praegu viimane kõige trendilikum anekdoot see, kuidas hommikul tuli läbirääkimiste laua taha laulik X ja ütleb, et asjad peaksid olema nii. Kuna läbirääkimised on pikad ja väsitavad, vahetuvad ka läbirääkijad. Keegi ei imesta, kui õhtul tuleb lembelaulik Y ja ütleb, et asjad peaksid olema kindlasti naa!