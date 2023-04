Valetamine viis kohtu alla: mehelt ei varastatudki autot, ta põrutas sellega ise ojja

Andrei esitas oktoobris 2021. aastal Narva politseijaoskonnas teadvalt valeütlusi selle kohta, et aiandusühistu juurest on ärandatud tema Ford. Sõiduki pardakaamera salvestiselt ja tunnistajate ütlustest aga nähtub, et tegelikkuses vargust ei toimunud. Nimelt sõitis Andrei autoga Kudruküla ojja, kust auto ka leiti. Viru maakohus mõistis Andreile kuuekuulise tingimisi vangistuse.