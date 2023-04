OTSEBLOGI | Venelased röövisid neli Euroopa suurima elektrituumajaama töötajat

Laupäev, 8. aprill. Käimas on sõja 409. päev. Brittide luureraporti järgi on venelasi saatnud teatud edu ning nad on sisenenud Bahmuti kesklinna. Ukrainlaste jaoks on tegemist murettekitava uudisega, sest niiviisi võib sattuda ohtu strateegiliselt tähtis kaubatee.