Kaitseväe õppekogunemist eiranud mees sai trahvi

Tartu maakohus ajatas Janekile kaitseväe otsusega väärteoasjas määratud 120 eurose trahvi , see tuleb tasuda kahe kuu jooksul. Kaitsevägi määras Janekile rahatrahvi 120 eurot, kuid kuna süüdlane ei tasunud seda vabatahtlikult, alustati tema suhtes täitemenetlus. Tänavu jaanuaris kuulutati kohtumäärusega i välja Janeki pankrot. Kohtuasjast selgub, et tal võlakohustusi umbes 31 500 eurot, mis on kõik sissenõudmisel kohtutäiturite juures. Kohtuistungil avaldatu kohaselt oli Janek pikalt töötu ja tal ei olnud võimalik trahvi ära maksta, kuna tema ainus sissetulek oli töötutoetus, mis on umbes 200 eurot. Ta on nõus trahvi ära maksma osade kaupa kahe kuu jooksul. Selleks, et süüdlane ei satuks rahalistesse raskustesse, on põhjendatud rahatrahvi tasumise võimaldamine osade kaupa, leidis Tartu maakohus. Reservis oleva isikuna õppekogunemisele ilmumise kohustuse eiramise eest lubab seadus karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.