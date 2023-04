Georgi linti kandnud mees läks kohtu alla

Karistusseadustikus on sätestatud väärteona vaenulike sümbolite kasutamine agressiooni ja sõja toetamiseks: täpsemalt nähakse ette rahatrahv või arest agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase või sõjakuriteo toimepanemisel kasutatud sümbolite eksponeerimise eest eesmärgil, et neid tegusid toetada, õigustada või teisi inimesi hirmutada. Harju maakohtus tuleb arutusele Kalle väärteoasi. Isik kandis rinnale kinnitanuna Georgi linti, ütles politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimov.

Harju maakohtu ette on saadetud ka Ivan, kes politsei teatel sodis garaažide seintele spreivärviga vaenuõhutavad venekeelsed kirjed ning sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümbolid, tähemärgid.