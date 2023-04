PÄRIMUSKOLUMNIST LIISA KAASIK: munapühad on suur loomise püha, mille juured ulatuvad eelkristlikku aega. Kuidas neid loodusega kooskõlas tähistada?

Munapüha ehk kiigepüha on meie rahva iidvana kevadpüha, mida peetakse kevadisele pööripäevale järgneval täiskuul. Meie esivanemad ja teised hõimurahvad on pidanud ka kogu munapühale eelnevat nädalat vaikseks nädalaks – on välditud kärarikkaid töid ja lärmitsemist. Pühapäeval on aga suur püha, mille tähistamise keskmes on munad kui elu seeme ja viljakuse sümbol. Nende uskumuste juured ulatuvad kaugele eelkristlikku aega, mil elati loodusega kooskõlas.