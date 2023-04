JUHTKIRI | Munadepühade valuvalitsus

Enamasti aga on nime taga annus krehvtisemat. Võtame näiteks küüslaugukoalitsiooni (2005), mis sündis seetõttu, et kõnelusi peeti samateemalises restoranis Balthasar. Läbirääkimised olid eriti vaevalised, sest laua taga istusid Krõlovi valmist tuttavad luik, vähk ja haug: Edgar Savisaar (Keskerakond), Andrus Ansip (Reformierakond) ja Villu Reiljan (Rahvaliit).

Kuidas hakatakse kutsuma seekordset valitsust, kus peamine vedav jõud on oravapartei ja partneriteks nende klooniks ja järelkäruks nimetatud mõttekaaslased? Siin on oht muutuda teerullivalitsuseks, millega ühiskonnas teistpidi arvajatest üle sõita.

Kuu aega suurima saladuskatte all koos käinud läbirääkijad on lekitanud väga vähe – kui siis vaid selle, et vist ikkagi saame abieluvõrdsuse. Kas sellest saab kevadpühade valitsus? Või pigem suure reede valitsus, milles on omajagu pahaendelisust ja viidet kannatustele? Teemad laual on väga karmid. Kuskilt tuleb riigieelarve päästmise nimel leida suur hulk kokkuhoidu ja lisatulu. Sellega peavad hakkama saama ministrid ise.