MEELIS SÜLD | Kas kirikud ärkavad üles märkama ja tegutsema? Kristus ei heitnud kedagi kõrvale. See on radikaalne tänagi

Ülestõusmispühad tuletavad meelde, et tunneli lõpus kumab valgus. Et uus algus on võimalik, kannatused lõpevad, köidikud purunevad. Surmast saab ärgata ellu. Ajaloolise Jeesuse ülestõusmine, millesse ristirahvas usub, seab kiriku ette küsimuse, mida see sõnum tähendab 21. sajandi inimese jaoks. Kas ülestõusmine peaks ka kirikut üles äratama ja milline võiks olla kiriku roll meie kaasajal?