LAVLY PERLING | Kindlatest kätest said tühjad pihud

Rahandusministeeriumi selle nädala majandusprognoos raputas ärkvele need viimasedki, kes veel siiani olid uskumas valimistele eelnenud roosat ja õhku täis lubadustemulli. Uuel valitsusel on täna vaid üks suur ülesanne – hoida ära, et kõige negatiivsemad riskid ei realiseeruks. Kulukad valimislubadused tuleb panna paremaid aegu ootama.