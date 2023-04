Karis: Kallase kriitika Eesti Energia endiste juhtide kohta ei ole kohane

President Alar Karis ütles Vikerraadiole antud intervjuus , et sellist masti tulemustasud võivad inimestel tõesti meele tusaseks teha, kuid polnud nõus sellega, kuidas väljendasid oma kriitikat peaminister Kaja Kallas ja rahandusminister Annely Akkermann.

„Inimene, kes lahkub ja kes on töötanud kaheksa aastat selle koha peal ja tema palgatingimused täpselt kaheksa aastat tagasi pandi paika... Ja nüüd siis viimastel nädalatel näidata võimu ja frustratsiooni, ma arvan, et see ei ole kohane,“ kommenteeris Karis.