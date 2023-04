VÄIKELINNA TÖÖLE TULNUD ARST: „Maakonnahaiglates töötavad kolleegid – see on tugev raudvara, kes on väga palju näinud.“

„Olen padupatrioot, armastan väga Eestimaad. Tulin Soomest tagasi, et lapsi Eestis kasvatada. Pigem on nii, et käime ära, saame töökogemuse ja naaseme selle kogemusega kodumaale,“ räägib Valga haigla uus ravijuht, Türilt pärit Maarja Brause.