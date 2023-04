PARATAMATUS?! Riigi rahakoti aukude parandamiseks tuleb makse tõsta

Valitsusläbirääkimistel on asjaosalised küsinud ministeeriumitelt hunniku infot, et teha otsuseid. Otsuseid on paratamatult vaja ka aukliku rahakoti osas, sest juba tänavune eelarvepuudujääk tõuseb 1,7 miljardi euroni. Kuldvõtmekest võidakse näha käibe- ja tulumaksu tõstmises.