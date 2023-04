Investeerimispiiride lammutamine: Kreditex Ühisraha pakub taskukohaseid ja kasumlikke investeerimisvõimalusi

Kuna aktsiaturg teeb jätkuvalt pealkirju, siis pöörduvad paljud mitteprofessionaalsed investorid aktsiatega kauplemise poole, et suurendada oma sissetulekut. Siiski on oluline mõista, et erinevalt teistest investeerimisvõimalustest ei ole aktsiatega kauplemine garanteeritud tuluallikas.