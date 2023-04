Parempoolsed majandusprognoosist: Reformierakond on usalduse kaotanud, rahandusministri koha peab saama Eesti 200

„See, et Eesti võlakoormus kasvab tänavu 20 protsendini SKP-st ja riigieelarve puudujääk enneolematu 4,3 protsendini, on eelmiste valitsuste halbade otsuste vältimatu tagajärg. Kahte eelmist valitsust on juhtinud Reformierakond, kelle käes on olnud ka rahandusministri portfell ja kes on seega otseselt vastutav,“ rääkis Parempoolsete esimees Lavly Perling. „Majanduseksperdid, Eesti Pank ja eelarvenõukogu hoiatasid süveneva eelarvepuudujäägi eest juba eelmisel aastal, sama tegid Parempoolsed. Valitsus seevastu laskis püsikulud kontrolli alt välja ja lubas valimiskampaaniates veelgi suuremat laristamist.“

„See võib tähendada ainult kas äärmist ebapädevust majandusolukorra hindamisel või avalikkuse teadlikku eksitamist ja riigirahanduse tegeliku seisu varjamist. Olgu mängus üks põhjustest või mõlemad, on Reformierakond sellist sammudega kaotanud usalduse, et nad suudavad riigi rahaasju jätkusuutlikult juhtida,“ Lisas Lavly Perling.“Uuel valitsusel on võimalus ja ülesanne hoida ära, et tänase prognoosi kõige negatiivsemad riskid ei realiseeruks.“

„Eesti vajab usaldusväärset riigirahanduse poliitikat ja usaldusväärset rahandusministrit. Reformierakond ja Annely Akermann on selle usalduse kaotanud. Riigi rahakoti eest peab vastutama pädev inimene ja see koht ei saa enam kuuluda Reformierakonnale. Ainuke, kes on koalitsiooniläbirääkimiste käigus näidanud arusaamist olukorra tõsisusest ja ka lahendustest, on Kristina Kallas, seepärast on Parempoolsete sõnum, et rahandusministri koha peaks saama Eesti 200,“ sõnas Lavly Perling.