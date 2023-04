POOLED ON JUBA JALGADEGA HÄÄLETANUD! Universaalteenusel on jätkuvalt 180 000 tarbijat

Viimased kolm kuud on elektri börsihind olnud selgelt madalam universaalteenuse omast. Elektrimüüjad on teinud usinalt kampaaniaid, et tarbijaid universaalteenuse ja konkurentide juurest endale meelitada. Kuidas on hind ja kampaaniad mõjunud universaalteenusel olijate hulgale?