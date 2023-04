ENE PAJULA | Uus valitsuskoalitsioon on raskeimas olukorras taasiseseisvumisest alates. Kuidas edasi, küsib mammi

Elame turbulentsel ajal. Mammil on raske sellele sõnale täpset emakeelset vastet leida. Võõrsõnade leksikon annab esimese vastena tormiline, aga sellel on mammi meelest pigem positiivne tähendus: tormiline areng, tormiline aplaus… Pigem ütleks mammi, et tegu on vappuva või rappuva või kogunisti jõnksleva ajaga. Igatahes on seda aega raske taluda. Mammi on raske mõista raevu, mida purskab igast suunast. Mammi ei loe kommentaare põhimõtteliselt, aga aeg-ajalt satub ikkagi kogemata nende peale. Nagu saaks hoobi näkku, aga ei saa aru, mille eest.