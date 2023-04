FOTOD JA VIDEO | Valitsus andis ilmselt viimase pressikonverentsi. Reinsalu Soome liitumisest NATOga: päevaga suurenes hüppeliselt ka meie turvalisus

Kaja Kallas ütles, et viimased üheksa kuud on olnud rasked, kuid valitsuse koostöö on toiminud. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder oli Kallase sõnul kangekaelne, aga sõnapidaja partner.

Kallas tervitas teisipäeval NATOga liitunud Soomet soome keeles. „Viimase aastaga on NATO astunud väga kaalukaid samme uue julgeolekuolukorraga kohanemiseks.“ Kallas loodab, et ka Rootsi liitumine NATOga saab ruttu toimuda.

Majandusprognoosi kohta ütles Kallas, et positiivne on inflatsiooni langus. Hinnatõus tuleb aasta jooksul 2,5% ja palgad tõusevad kiiremini kui hinnad, mis tähendab, et inimeste ostujõud paraneb.

Kallas tuletas meelde, et aprill on veteranide kuu.

Välisminister Urmas Reinsalu tõdes, et valitsuse kesksed märksõnad on olnud Ukraina võidu toetamine, Venemaa agressiooni tõrjumine, Eesti julgeoleku kindlustamine, inimeste toimetulek ja eestikeelsele haridusele üleminek. Soome liitumist NATOga nimetas Reinsalu liigutavaks hetkeks. „Võrreldes esmaspäevaga on teisipäeva pärastlõunast hüppeliselt kasvanud ka meie turvalisus.“ Rootsi NATOga liitumine on seotud Türgi valimistega, ütles Reinsalu. NATO idabloki ühine positsioon on, et Ukrainast peab tulevikus saama NATO täisliige, rõhutas Reinsalu.

Ukraina suursaadik Eestis Marjana Betsa sai välisministeeriumi teeneteristi.