Õigusteadlane politseiskandaalist: Elmar Vaheri vastutus võib tulla mitme paragrahvi järgi

Väidetavalt vormistati Eerik Heldna omal soovil politsei-ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri otsusega 2019. aasta aprillis näiliselt teenistusse politseis ning viidi samal päeval tähtajaliselt üle tööle kaitseväkke, kus Heldna oli tegelikkuses juba aasta aega julgeolekuvaldkonnas töötanud. Jaan Ginteri sõnul võib asja karistusõiguse poole pealt vaadates ütelda, et avaldatud informatsiooni alusel ei ole selge, kas menetletakse kelmuse katset või lõpuleviidud kelmust. Kelmus on selline varavastane kuritegu, mille puhul kuriteo lõpuleviimiseks pole vaja, et kurjategija mingit varalist kasu saaks. Piisab sellest, et kurjategija on teisele isikule tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel tekitanud kellelegi varalist kahju. „On avaldatud, et Sotsiaalkindlustusamet ei märganud, et Eerik Heldna poolt esitatud dokumendid kajastasid väidetavalt näilikke toiminguid politseistaaži fiktiivseks suurendamiseks. Sellisel juhul oleks selgelt tegemist Sotsiaalkindlustusameti ametnikule tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomisega,„ selgitab Ginter. „Avaldatust ei ole võimalik kindlalt väita, et Heldnale on tema esitatud dokumentide alusel ka mõni väljamakse juba tehtud. Kui selline väljamakse on tehtud, siis on selgelt tegemist lõpuleviidud kuriteo menetlusega.“

Tema sõnul sõltub Elmar Vaheri võimalik vastutus sellest, mida Eerik Heldna oleks jõudnud temale korraldatud dokumentidega teha. „Kui asi oleks piirdunud ainult dokumentide esitamisega Sotsiaalkindlustusametile, siis menetletaks kaasaaitamist kelmuse katsele. Kui dokumentide alusel ka midagi välja maksti, oleks tegu kahtlustusega kaasaaitamises lõpuleviidud kelmusele.”

Kuid tõenäoliselt oleks Elmar Vaheri väidetavates tegudes kuriteo koosseis ka siis, kui Eerik Heldna oleks kaitsepolitsei hoiatuste peale jätnud dokumendid Sotsiaalkindlustusametile esitamata, leiab Ginter. Kuna tegemist oleks olnud näiliku teenistusuhte loomisega ning näiliku üleviimisega kaitseväeteenistusse, siis selliste näiliste toimingute kohta dokumentide loomisega oleks arvatavasti tegu olnud ametialase võltsimisega (või sellele kaasaaitamisega), mis on samuti karistusseadustikus ette nähtud kuritegu, ütleb ta.

„Kuna praegusel juhul järgnes väidetavate näilike teenistuslike liikumiste kohta fiktiivsete dokumentide loomisele nende dokumentide kasutamine kelmuse sooritamiseks, siis ilmselt ei ole põhjust kelmuse sooritamiseks täide viidud teist kuritegu eraldi kvalifitseerida ning dokumentide võltsimine loetakse kaetuks kelmuse koosseisuga, sest see toimuski just kelmuse toimepanemise ettevalmistamiseks,” räägib Ginter.

„ See, et Eerik Heldna politsei- ja piirivalveametisse tööle võtmise vormistamine ei toimunud Elmar Vaheri allkirjaga, ei vii tuld tema pealt kahjuks üldse mitte ära. Seda seetõttu, et nüüdseks on avaldatud, et Eerik Heldna politsei- ja piirivalveametist tagasi kaitseväeteenistusse vormistamine toimus siiski just nimelt Elmar Vaheri allkirjaga,„ selgitab Ginter, kelle sõnul muutuski kogu seekordne roteerumine näilikuks just nimelt selle samal päeval kaitseväeteenistusse tagasi vormistamisega. Kui asi oleks piirdunud ainult Heldna PPAsse tööle võtmisega, oleks kõik korras olnud. „Probleem tekkis just sellest, et PPA Heldnat tegelikult üldse tööle ei saanudki ja sellega ilmnes kogu seekordse roteerumise näilik ja ainult staaži tekitamise soovi täitev iseloom.“