Kohus määras Eesti hümni väidetavas teotamises ekspertiisi

Nimelt alustati video teinud Jüri Kiviti suhtes kriminaalmenetlust. „Sa oled loodud si*ast, kividest, soost ja samblast. Aitäh punabolševikele, kes kinkisid meile iseseisvuse. Aitäh Leninile kõige eest!“ Sellised read laulis hümni viisiga Kivit, kes on Eestis ka lastestuudioga tegelenud. Tema venekeelse versiooni põhisõnum on: „Mu riik on peast segi läinud.“ Kivitit süüdistatakse Eesti vabariigi ametliku sümboli teotamises. Läinud nädalal arutas süüasja Harju Maakohus. Kiviti kaitsja advokaat Anu Toomemägi-Kivistik selgitas, et kohus nõustus tema poolt avaldatuga, et et asjas oleks vaja asjatundja arvamust või ekspertiisi, mida kohtueelsel uurimisel tehtud pole. Peale Kiviti poolt ütluste andmist rakendas kohus sätet, mis võimaldab kohtul endal otsustada ekspertiisi määramine, kuivõrd prokuratuur leidis jätkuvalt, et selleks mingit vajadust pole. Kohus avaldas, et sellise ekspertiisi läbiviimiseks on sobilik Tartu Ülikooli semiootika osakond. Loodetavasti annab konkreetne ekspertiisi tulem selguse küsimusele, kas Kiviti poolt loodud kuid siiski Eesti viimase sajakonna aastaga seotud ajaloolistele faktidele tuginev tekst, on käsitletav satiirina, paroodiana või teotamisena, selgitas kaitsja.