JUHTKIRI | Rohepealinna peaproov

No ja siis need igavesed pühad lehmad, jalakäijad. Sageli nutijoobes, vänderdamas seal, kus pole vaja. Punase tulega teel. Rattateel. Saateks nähtamatuna näiva rihmaga koer või ootamatuid haake tegevad lapsed.

Ja eks aeg harjuda on meil niikuinii. Sellest, et liiklus tuleb linnasüdamest eemale suunata (äraseletatult: liiklejatele võimalikult ebamugavaks teha), on räägitud juba... Ah, ei mäletagi enam, mitu aastat. Plaanegi on joonistatud. Eks võtkemgi siis seda kui tuleviku „rohelise Tallinna“ peaproovi. Sel suvel elatakse Tallinnas juba tulevikus – selles mõttes kevad ikkagi tuleb teisiti!