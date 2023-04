SÕJAKOKKUVÕTE | Pahased Poola põllumehed

Ent Poola põllumehed ähvardasid Zelenskõi külaskäigu ära rikkuda. Nad kurdavad, et odav Ukraina teravili on kohaliku turu üle ujutanud. Euroopa Komisjon otsustas pikendada Ukraina teravilja tollimaksuvaba importi 2024. aasta juunini. Poola põllumehed olid aga nõudnud tariifide kehtestamist. Associated Press osutab, et Ukraina teravili liigub Poolast lihtsalt transiidina läbi, et jõuda Aafrika ja Lähis-Ida turgudele, ent põllumehed väidavad, et vili jääb Poola. Riigi põllumajandusminister teatas tagasiastumisest. Poola on küll üks Ukraina suurimaid toetajaid, ent nagu osutab ajaleht The Guardian, hakkab sellesse tasapisi sekkuma riigi sisepoliitika. Siiski võtsid Zelenskõi Varssavis vastu toetavad inimesed.