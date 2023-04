Volodõmõr Zelenskõi liivakuju seljatas karmi Eesti talve

Eelmise aasta novembris ütles Tõrva vallavanem Õhtulehele, et soov on, et linnakesse püsti pandud viie meetri kõrgune Ukraina presidendi liivakuju säiliks sõja võiduka lõpuni. Endale varjualuse saanud maailmaski tuntust kogunud skulptuur pidas tuulele, vihmale ja lumele vapralt vastu ning läheb vastu oma teisele hooajale.