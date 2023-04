LÕPUKS OMETI! Talv taandub. Ilmavaatleja: muutust kinnitavad ka põhja liikuvad haneparved

Kevadisest pööripäevast ehk aastaaja astronoomilisest algusest on möödas juba üle kahe nädala, ent väljas ulub vilu tuul ning kohati sajab lundki. Ka Vändramaa metsade vahel elava ilmavaatleja Jaan Kalda koduõu on kolmapäeva hommikul õhukese, kuid ühtlase valge lumevaibaga kaetud. „Ajutine, väga ajutine,“ ütleb ta. „See on vana lume äraviija. Seda see teebki ja niiviisi on varemgi olnud.“