VALITSUS VAHETUB, AMETIKOHAD HAIHTUVAD: millised isamaalased võivad riigiasutuse nõukogude mõnusatest kohtadest suu puhtaks pühkida?

Õhtuleht on teinud valitsuste vahetumise ajal ikka ülevaateid riigile kuuluvate äriühingute ja sihtasutuste nõukogude koosseisudest. Täpsemalt sellest, kuidas erakonnad on neisse oma liikmeid sokutanud. Nüüd on järg kolmanda samalaadse ülevaate käes.