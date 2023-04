SÜVENEVAD VÕLAD JA JULGEOLEKURISK: Vene kodanikest korteriomanikud nõuavad viisasid. „Neil on vaja vaid seinu, mitte midagi muud!“

Paul Paas on näinud väga palju hooletusse jäänud kortereid. Ta näitab Õhtulehele mõned ilmekamaid näiteid, mille avaldame ka siin loos. „Öelge nüüd, kuidas tundub – kas keegi on siin kunagi käinud? Neil on vaja vaid seinu, mitte midagi muud.“

Vahepeal nad vastavad, ütleb Paas. Ning näitab, kuidas ühe korteriühistu esimehe viisakale palvele arve ära maksta saatis venelasest omanik pildi, kus peal on Vene tankid ja kiri „Riia, Tallinna ja Vilniuse peale!“. Kirsiks tordil on teine pilt, mis kujutab suurt Vene lipu värvides Z-tähte.