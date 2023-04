MART SOIDRO | Kas EKREst kujuneb paariapartei?

Vaikse nädala esmaspäeval kutsus president Alar Karis kokku XV riigikogu esimesele istungile järgmisel esmaspäeval, 10. aprillil. Kas pole see mitte sümboolne samm? Valimistulemuste vaidlustamine on vaieldud, EKRE ja EÜVP kaebused, mis enamikus puudutas elektroonilist hääletamist, jäeti rahuldamata. Mida oligi arvata, sest vaevalt et keegi tõemeeli arvas, et riigikohus tunnistaks, et e-hääletamine ei olnud legitiimne.