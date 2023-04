VARESELE VALU, HARAKALE HAIGUST! Kas gripitee või viinasokid? Noored jooksevad apteeki, vanemad otsivad abi loodusravist

Kui inimene põeb vaikselt kodus, siis tihti ravimeid ei võeta, juuakse lihtsalt sooja teed ja ollakse teki all. „Kui ta ei taha koju jääda, võetakse enamasti ravimit ja töötatakse edasi. Kurnates ennast ja nakatades teisi. Nii kipub olema noorematel inimestel, kes kujutavad ette, et on kõvad poldid ja mõni haigus ei tohi neid häirida,“ tõdeb Eesti apteekrite liidu peaproviisor Kaidi Sarv.