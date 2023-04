TAGANDATUD ÕIGEUSU PREESTER: Eesti Kirikute Nõukogu, te teete koostööd sõjakurjategijatega!

Eesti Kirikute Nõukogu teeb koostööd sõjakurjategija poolt juhitud Moskva kirikuga, selle filiaaliga Eestis. Moskva patriarh Kirill on ju samuti sõjakurjategija - mitte veel ametlikult, aga inimesed üle maailma teavad seda. Nad teavad, et see patriarh ja tema kirik on osalised ehk kaasvastutajad inimsusevastastes tegudes. See tähendab, et Eesti kirikute juhid ja esindajad on tõmmanud selle koostööga kogu meie kirikkonna osaliseks sõjakuritegudes.