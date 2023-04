BREM: „Iga meie ruutmeeter on südamega hallatud!”

Aloe rõhutab, et oluline pole ainult „linnukest“ kirja saada. „Iga kliendiga tegeletakse süviti, igale objektile pühendatakse palju aega ja tähelepanu, keskendutakse järelevalvele, hooldusele. Võib öelda, et iga meie ruutmeeter on südamega ja kvaliteetselt hallatud.“

Töötajate leidmisega BREMil probleeme ei ole. Lisaks sellele, et ettevõte maksab turu keskmist või kõrgemat palka, investeeritakse palju ka töövahenditesse ja -tehnikasse. Panustatud pole aga ainult välistesse tingimustesse. Iga töötajat hinnatakse inimesena. „Meil on siin üks suur pere. Ei ole nii, et koristaja ei tohi juhatuse liikmele helistada või otse tema poole pöörduda. Suhtlusprotsess on hästi lihtne ja vahetu,” märgib Aloe.

Seda joont plaanitakse tema sõnul ka edaspidi hoida. „See tagab operatiivse info liikumise. Inimesed tunnevad, et nad on väärtustatud ja julgevad oma muredest ja probleemidest rääkida. Vahet ei ole, kui paha asi on juhtunud, sellest võib alati rääkida. Siis laabuvad asjad hoopis ladusamalt, võimalikud probleemid ilmnevad kiiresti ja nendega saab kohe tegeleda.”

Foto : BREM

Klientide ootused on aastatega muutunud

Aloe sõnul hindavad kliendid järjest rohkem teenuse kvaliteeti. Samuti on üha enam maad võtnud roheline mõtteviis. „See on juba hangetesse sisse kirjutatud – luigemärgised, ökomärgised, need on juba normiks. Kliendid mõtlevad järjest enam ka oma materjalide kestvuse peale – näiteks kasutatakse varasemast märksa rohkem pindade kaitsetöötlust.”

Lisaks on kasvanud nõudlus haljastustööde ja lumekoristuse järele. „Oleme tehnikasse väga palju investeerinud. Autopark on täiesti uus,“ räägib Aloe. „Saame hakkama ükskõik millise objektiga.“