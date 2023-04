SÕJAKOKKUVÕTE | Soome liitus NATOga

Temale sekundeeris peaminister Sanna Marin. „Soome siseneb NATO liikmena uude ajastusse. Ma olen uhke Soome ja soomlaste üle. Rahvana oleme tegutsenud kogu selle ajaloolise protsessi vältel ühtselt. Tänan meie liitlasi usalduse eest. Koos oleme veelgi tugevamad.“ Alliansi idapiir pikeneb üle 1300 kilomeetri võrra, piir Venemaaga kahekordistub. „Soomest on täna saanud NATO kaitsealliansi liige. Sõjalise mittekuuluvuse ajastu on meie ajaloos lõppenud,“ sõnas Niinistö oma avalduses. Lõpetuseks avaldas Niinistö lootust, et ka Rootsi saaks peagi NATO liikmeks: „Soome liikmesus pole Rootsita täielik.“ NATO peasekretär Jens Stoltenberg usub, et see saab teoks ehk juba suvel.

Raadio Vaba Euroopaga Ukrainast rääkides sõnas Stoltenberg, et Venemaa püüab kompenseerida neid lahinguväljal tabanud tagasilööke suurema armeega, ehkki nende sõdurid on halvasti koolitatud ja halvasti varustatud. Sellest hoolimata usub NATO juht, et Vene armeed ei tohi alahinnata, sest nad on valmis oma sõdureid vabalt „kulutama“, et tekitada Ukraina armeele maksimaalset kahju. 3. aprillil toimunud pressikonverentsil Kyiv Independentile vastates ütles Stoltenberg, et Ukraina suudab sõja võita ja ühel päeval ka NATO liikmeks saada. Täpset kuupäeva ta mõistagi anda ei saanud, ent kinnitas, et liitlased on pühendunud sellele, et aidata Ukrainal vastu pidada ning näidata riigile, et NATO uksed jäävad avatuks.