Kaitsja vaidlustas Aivo Petersoni vahistamise: tema tegevus võib aidata kaasa Eesti sõltumatuse tugevdamisele

Venemaa poolt okupeeritud Ida-Ukrainas käinud ja sealt väidetavalt Kremli seisukohti edastanud Aivo Petersoni pidas kaitsepolitsei kinni ning ta on vahi alla võetud. „Oleme vaidlustanud vahistamise, sest Aivo Petersoni arvates võib tema tegevus nö teise poole (Venemaa) ärakuulamise osas kaasa aidata Eesi Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse tugevdamisele, mitte vastupidi. Rõhutan - ärakuulamise, mitte heakskiitmise osas, sest iidne talupojatarkus ütleb, et naabriga on alati mõistlikum hästi läbi saada kui temaga tüli kiskuda,” rääkis Petersoni kaitsja, vandeadvokaat Mati Senkel . Lisaks võib Petersoni tegevus kaasa aidata demokraatia ning õigusriigi tugevdamisele, sest tugev riik suudab taluda ka teistsuguseid poliitilisi veendumusi, mille kaitseks põhiseaduse paragrahv 12 ütleb, et mitte kedagi ei tohi diskrimineerida poliitiliste veendumuste tõttu, lisab ta. „ Mis ei tähenda Petersoni poolt absoluutselt mitte Ukraina sõja õigustammist, Kremli-meelsust, Kremli jutupunkite (narratiivide) heakskiitmist jms, mida avalikkuses on Petersonile omistatud,„ rääkis ta. „Loodetavasti õnnestub Petersonil kriminaalmenetluse käigus vabaneda siltidest, mis on talle põhjendamatult külge kleebitud.“

Senkeli sõnul avastas ta oma suureks üllatuseks, et karistusseadustiku paragrahvi 235-1, mille toimepanemises Petersoni kahtlustatakse, puudub kohtupraktika, kuigi säte on kehtinud juba aastaid. „See tähendab, et kohtupraktika on, aga see pole kaitsjale kättesaadav,„ rääkis Senkel. „Selle sätte järgi on karistatud viimastel aastatel kümneid inimesi, kuid kohtuistungid on kuulutatud kinnisteks.“ Kuna see paragrahv sisaldab vähemalt kolme määratlemata õigusmõistet, mida peaks sisustama kohtupraktika, leiab kaitsja, et Petersoni on ilma jäetud olulisel määral kaitseõigusest, sest kohtupraktikat teavad ainult prokuratuur, kaitsepolitsei ja istungil osalenud kohtunik(ud). „Muidugi ka kohtualused, kelle nimed ja fotod on mõnel juhul avaldatud kaitsepolitsei aastaraamatutes, kuid ka neil on keeld asja kohta andmeid avaldada. St antud asjades on nn tõe monopol prokuratuuri ja kaitsepolitsei käes. Paraku.”