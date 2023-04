Kirikuvarguse uurimine võib lõppeda oportuniteediga

„Korjanduskarbi tõid nad tagasi ja raha lubasid tuua nädala pärast, sest praegu on kuu lõpp ja neil ei olnud seda kuskilt võtta. Tunnistasid, kahetsesid, palusid andeks ja lubasid oma elu parandada,“ on öelnud Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets. Politsei isikuid kinni pidanud ei ole, kõik asjaolud selgitatakse alustatud väärteomenetluse käigus. „Vastavalt menetluse käigus selgunud asjaoludele otsustatakse menetluse lõpptulemuse. Otsus võib olla seejuures nii rahaline karistus või ka oportuniteedi alusel menetluse lõpetamine,” ütles politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keisk. Esialgne kahju on ligemale 200 eurot.