KÄSI RAUDU EI PANDUD: Trump käis sõrmejälgi andmas ja suundus kohtusaali

Trumpi juhtumist sai pikalt lugeda ka laupäevases numbris, ent lühidalt maksis Trump süüdistuse kohaselt enne riigipeaks valituks osutumist oma endisele armukesele, pornostaar Stormy Danielsile vaikimisraha, mille siis õigusabikuludena kirja pani. Täpsustuseks: ebaseaduslik pole mitte kõrvalsuhe ega isegi soov raha eest diskreetsust paluda, vaid just nimelt see, et kui Trump oma advokaadile raha üle kandis, võltsis ta seda tehes äridokumenti, väites, et makse on hoopis teist masti tehingu eest. Stormy Daniels on vahepealse aja jooksul kirjutanud raamatu ning nimetab end nüüd ka paranormaalsete nähtuste uurijaks, müüb sekslelusid ja muid intiimtooteid. Twitteris jagab ta tihti Trumpi fännide postitust, milles nood kurdavad kas Trumpile osaks saava ebaõigluse üle või mõnitavad Danielsi. Üldjuhul mõnitab ta neid vastu. Näiteks kui üks Trumpi austaja kurtis, et ekspresidenti kiusavad kurjad jõud, kasutas Daniels võimalust reklaamida oma (tema sõnul) halvast energiast puhastavaid lõhnaküünlaid.