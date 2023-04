PEA KAKS KUUD LAHUS: DNA test viis ema ja beebi jälle kokku

Paraku olid surnud temaga samas majas viibinud isa ja kaks venda. Ent algselt eeldasid päästjad, et rusude all on hukkunud kogu tema perekond, sealhulgas tema ema. Pärast läbivaatust kohalikus haiglas toimetasid võimud lapse Ankarasse. Vahepeal panid lapse eest hoolitsenud medõed talle nimeks Gizem – „müsteerium“ türgi keeles.