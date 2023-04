JUHTKIRI | Tere tulemast, Soome!

Nüüd on see siis käes. Soome on NATO liige!

Soomlastel on põhjust rõõmustada. Aga ehk meilgi – otse meie külje all on nüüd veel üks NATO riik, kus on üle 140 nüüdisaegse lennuki (neist üle 60 hävitaja), ligi 40 arvestatavat sõjalaeva ja üle 27 000 maaväelase. Vajaduse korral jõuavad nad kohale kiiremini kui näiteks need paar Leedus Šiauliais baseeruvat NATO teraslindu, mis on seni Balti õhuruumi kaitsnud. Peaaegu kohe.

Põhjanaabrite tee NATO riikide hulka on olnud pikk ja tunduvalt käänulisem kui Eestil. Selle algusdaatumiks võib lugeda Talvesõda. Esimene suurem nuripidi käänak tuli sel teel siis, kui üks seniseid vihasemaid venevastaseid Urho Kaleva Kekkonen, kes oli protestinud isegi Talvesõja relvarahu vastu, äkki venesõbralikku poliitikat ajama hakkas. Kuni selleni välja, et Nõukogude Liidu liider Nikita Hruštšov teda ühel 1959. aasta kohtumisel korduvalt musitas ja „garanteerijaks“ nimetas.

Elu lõpul olevat Kekkonenil Venemaa ees lausa paranoiline hirm olnud. Tema üks põhipostulaate oli, et suurt naabrit ei tohi mingil juhul ärritada ja tema üksi teab, kuidas seda ära hoida.

Nii jäi see tema presidendiperioodi lõpuni 1980. aastate alguses. Aga tema poliitilisel pärandil on suur roll selleski, et Soome on ka hiljem hoidunud pikka aega ja ettevaatlikult otseselt poolt valimast.

Lühidalt: okupeeritud Eesti tee iseseisvumise taastamisest kuni NATOsse astumiseni võttis aega 13 aastat. Otsesest okupatsioonist vabaks jäänud Soome tee NATOsse kestis 74 aastat. Aga kohal nad nüüd igatahes on. Ja enam ei ole jäänud ühtegi Venemaa-Euroopa maismaapiiriga riiki, mis NATOsse ei kuuluks.