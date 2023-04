MIKS TOIDUHINNAD EI LANGE? Energia odavneb, aga toit mitte. Lihatööstur: „Raske uskuda, et hinnad läheksid soodsamaks.“

Majandusteadlik Eesti Pank avaldab neli korda aastas väljaande Rahapoliitika ja Majandus. 2023. aasta esimese kvartali maailma ja Eesti majanduse ülevaates leiab alapealkirju nagu „Toiduhindade tase on praeguseks tipu läbinud“ ning sisulõike, et „alates 2022. aasta keskpaigast on energiahinnad odavnenud“. Need peaksid olema hurraasõnumid igale rahakotile, kuid reaalne maailm ei ole ikkagi niivõrd helge.